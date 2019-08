Mara Venier: la foto in costume della 68enne in spiaggia a Santo Domingo fa il pieno di 'like'

Mara Venier, 68 anni compiuti, condivide sul social una foto in costume in spiaggia. Lo scatto in pochissimo tempo fa il pieno di ‘like’. Solo complimenti per la ‘zia’, che si rilassa sotto il sole di Santo Domingo. La bionda indossa un intero nero e un pareo bianco .

“Semplicemente Mara”, scrive Mara Venier a commento dell’immagine pubblicata. In quasi 50mila apprezzano il suo fascino senza tempo e il suo sorriso coinvolgente e solare. “Meravigliosa!”, le scrivono. L’artefice della foto è il marito Nicola Carraro, che non può fare a meno di sottolineare la bellezza della moglie.

Si prepara al rientro in tv su Rai Uno, dove sarà regina, al timone di “Domenica In” e “La porta dei sogni”, uno show in prima serata. Non solo: Mara Venier avrà anche un programma radiofonico tutto suo su Radio 2. La nuova stagione sarà un vero e proprio tour de force per lei, che però in questi giorni di rigenera a Santo Domingo, dove ha casa, una splendida villa a Casa de Campo. E’ arrivata ai Caraibi lo scorso 4 agosto ed è ancora lì. Presto, però, dovrà tornare a Roma. Gli impegni professionali l’attendono.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/8/2019.