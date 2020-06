Mara Venier, frattura al piede dopo una brutta caduta sulle scale prima di Domenica in

Mara Venier si frattura il piede. Poco prima di andare negli studi Rai per la messa in onda di Domenica In la conduttrice inciampa. La brutta caduta dalle scale però non la ferma.: stoicamente, con il piede fasciato e un forte dolore alla testa, la bionda porta avanti il suo programma fino alla fine. Solo dopo i titoli di coda può finalmente andare in ospedale per la radiografia che conferma la rottura dell’osso.

Mara Venier racconta il catastrofico infortunio. A Domenica In è seduta al suo posto come al solito. Il piede sinistro ha una vistosa fasciatura. Sul suo profilo social racconta: “Ci provo andare in onda...sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua...penso frattura al piede…una botta in testa!!! Subito dopo Domenica In radiografia!”.

Durante la puntata di Domenica In la ‘zia’ si emoziona più volte e ringrazia lo staff della trasmissione, sempre al suo fianco. "Io devo fare i complimenti ai miei autori, alla mia squadra, io vi ringrazio veramente, anche oggi sono arrivata che non camminavo, mi avete presa, grazie”, sottolinea con gli occhi lucidi.

L’affascinante 69enne riesce a non mostrarsi molto sofferente, è una vera forza della natura, ma appena finisce il suo programma corre in ospedale e la diagnosi viene confermata. Condivide con i fan un’altra foto, mostra l’ingombrante ingessatura che le ricopre il piede e parte della gamba e scrive: “Una bella frattura al piede…olè”. Al suo capezzale anche la figlia, Elisabetta Ferracini, dispiaciutissima per l’incidente capitato alla mamma.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2020.