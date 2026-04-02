La conduttrice 75enne e l’84enne hanno lasciato l’amatissimo attico in centro adiacente al Portico d’Ottavia

La presentatrice viveva nello storico ghetto ebraico della Capitale da circa 20 anni

La vista è molto diversa rispetto al recente passato: ora sono palazzi di recente costruzione a far loro da contorno e non più i tetti storici delle abitazioni adiacenti al Portico d’Ottavia. Mara Venier e il marito Nicola Carraro hanno traslocato: si sono trasferiti in zona Rona Nord. Nei giorni scorsi l’imprenditore 84enne aveva svelato ai follower: "Mara ha fatto il trasloco in 24 ore, Milano-Roma una roba incredibile. Adesso dobbiamo ancora sistemare un fracco di cose”.

Mara Venier e il marito Nicola Carraro hanno traslocato: ecco in quale zona di Roma si sono trasferiti

La conduttrice 75enne era affezionatissima al suo attico nello storico ghetto ebraico, dove viveva da circa 20 anni. Però era tempo di cambiare e trovare una casa più facilmente accessibile per lei e il consorte, reduce da gravi problemi di salute, ma in ripresa.

Il settimanale Oggi rivela il motivo che ha spinto la ‘zia’ a scegliete una nuova magione a Ponte Milvio: “Il grande attico e superattico nel quale hanno vissuto per circa vent'anni era infatti diventato troppo impegnativo e hanno preferito una soluzione abitativa più a misura d’uomo”. Mara ha optato sempre per un attico nello stesso palazzo in cui abita anche Teo Mammucari, con cui ultimamente, nonostante l’amicizia, a Domenica In ha avuto alcuni screzi.

La 75enne e l'84enne hanno lasciato l'attico e super attico del centro storico e sono andati ad abitare a Roma Nord, zona Ponte Milvio

Recentemente la Venier, parlando proprio di Teo, aveva detto: “E’ una persona buonissima, alla quale voglio molto bene. Ha questo tipo di ironia che a volte può essere presa in un certo modo. Ma lui è così, prendere o lasciare. C’è un rapporto che va al di là dell'amicizia, un rapporto fraterno. Pensa che sto per cambiare casa, adesso lui abiterà al piano di sotto rispetto al mio”.