Mara Venier non riesce a dimagrire: 'Dopo tre settimane di dieta e camminata quotidiana...'

Mara Venier, in vista della bella stagione, cerca di buttare giù qualche chilo, ma non riesce a dimagrire. Sul social la 70enne ai fan rivela sconfortata: “Dopo tre settimane di dieta e camminata quotidiana non ho perso un etto!”.

La conduttrice di Domenica In, a causa anche della pandemia e dei lockdown, si è mossa di meno. Buongustaia, ottima cuoca, ha probabilmente anche esagerato un po’ a tavola, così, con il caldo in arrivo, ha deciso di seguire un programma alimentare più equilibrato e sano per far scendere la bilancia e anche di fare del movimento, così da riattivare il metabolismo, ma niente da fare.

Mentre sta per terminare la sua camminata a Roma, affannata e anche un pochino scoraggiata, dice: “Non me dite che so’ pigra eh! Non ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata ogni mattina: non ho perso un caz*o!”.

I fan inneggiano alla ‘zia’, la adorano per la sua innata sincerità e le regalano un mare di ‘like'. C’è chi ha il suo stesso problema, chi le dice di eliminare latticini e carboidrati. Monica Leofreddi all’amica consiglia: “Pazienza, Mara, ci vuole pazienza”. Poi aggiunge: “Ma cammini almeno un’ora?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2021.