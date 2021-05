Mara Venier: 'Il mio primo amore fu un principe'. Ecco chi è

Mara Venier per la prima volta confida: “Il mio primo amore fu un principe”. La popolarissima conduttrice, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, svela un corteggiatore della sua adolescenza.

‘Zia’ Mara si racconta in tv. Presenta il libro autobiografico in cui parla del suo bellissimo rapporto con la mamma Elsa, morta nel 2015 dopo anni alle prese con il morbo di Alzheimer, “Mamma ti ricordi di me?”. Rivela pure aneddoti legati al passato.

La presentatrice 70enne di Domenica In si lascia sfuggire del nobile che l’aveva fatta innamorare. Lui è Sebastien von Furstenberg, figlio di Tassilo Furstenberg e della sua prima moglie Clara Agnelli, sorella di Gianni e Umberto Agnelli. Sebastien, 71 anni, è il il fondatore della banca svizzera I.FI.S, il fratello dell'attrice e designer Ira e dello stilista Egon, morto nel 2004.

“Siamo ancora amici. Lui è stato il mio primo filarino, chiamiamolo così - confessa la Venier - Il mio primo corteggiatore. A mio papà non piaceva perché Sebastiano era ricco ed era abituato ad avere un po' tutto. Io abitavo nelle case dei ferrovieri, tre palazzoni enormi con 180 famiglie con un campo in mezzo. Sebastiano aveva ricevuto dallo zio Agnelli una Balilla Coppa d'oro. Non aveva ancora la patente ma aveva l'autista e di sera veniva a strombazzare. Mio papà si vergognava. Inoltre aveva il vizio di telefonare tardi, alle 11 di sera. Una sera chiama dicendo ‘Sono il principe’. E mio papà: ‘Sior principe, va a fancu*o’".

La Venier è incontenibile e travolgente nel mettersi a nudo: impossibile non amarla ascoltandola mentre apre il suo cuore, anche svelando per la prima volta del sangue blu che ha provato a conquistarla quando era solo una ragazzina.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/5/2021.