Mara Venier è pronta a lasciare il mondo della tv. Non subito, ma molto presto. La conduttrice ha fatto sapere che dopo la prossima stagione di ‘Domenica In’ potrebbe attaccare il microfono al chiodo e andare in pensione. Il prossimo 20 ottobre compirà 70 anni, un traguardo importante. Intervistata da ‘Il Messaggero’ ha spiegato: “Un altro anno e poi posso ritirarmi. Quanto volete farmi lavorare? Io la mia bella soddisfazione me la sono già presa quest’anno, e mi basta. Alla faccia di chi mi aveva mandata via dicendo che ero vecchia”.

Dopo aver chiuso la stagione del format domenicale di Raiuno con ottimi ascolti, la bionda veneta ha ammesso di non sapere esattamente come imposterà il programma quando tornerà dopo la pausa estiva. “Non ho ancora le idee chiare, anche se una cosa l’ho capita: il format sono io. Mi piacerebbe avere dei compagni di viaggio, non un cast fisso ma amici con cui condividere qualche domenica. E manterrò le interviste”, ha dichiarato.

Infine sul suo piede, che è stato ingessato dopo una brutta frattura seguita ad una caduta per le scale, ha concluso: “Come sto? Insomma devo stare a letto per altri dieci giorni, poi ho sei settimane di recupero con le stampelle. È una brutta frattura, è una faticaccia”.

Scritto da: la Redazione il 29/6/2020.