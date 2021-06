Mara Venier è in lenta ripresa dopo i giorni drammatici trascorsi a casa. La conduttrice, nel suo appartamento romano dalla scorsa settimana con una paresi facciale causata da un intervento ai denti sbagliato in cui un nervo è stato compromesso, torna a sorridere. Esce a pranzo con l’amico Alberto Matano: non si abbatte e ritrova un po’ di spensieratezza.

Domenica In non va in onda per lasciare spazio all’Europeo di calcio, la ‘zia’ di tutti gli italiani si regala qualche ora in compagnia del giornalista e conduttore di La vita in diretta. Mara pubblica una foto che la ritrae con un sorriso accennato insieme a Matano e scrive: “Grazie Alberto…la nostra domenica”. Poi aggiunge: "Grazie a tutti voi amici di Instagram…a presto”. Cuori rossi accompagnano le sue parole.

“Non potete sapere chi c’è con me oggi, una domenica pazzesca”, rivela ai follower Alberto Matano nelle sue IG Stories. Poi inquadra Mara Venier che subito si copre la faccia con il tovagliolo. E’ seduta al tavolo del ristorante.

“Ma quanto sei bella?”, le dice l’amico. La presentatrice 70enne non perde un briciolo della sua ironia e replica: “Come il cu*o della padella…”. Poi alza il calice con dentro del vino bianco e virtualmente brinda con il pubblico, finora preoccupato per le sue condizioni di salute.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/6/2021.