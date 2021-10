Mara Venier rivela la depressione di Nino D’Angelo: 'E’ chiuso in casa da due anni’

Durante l’ultima puntata di ‘Domenica In’ Mara Venier ha rivelato che Nino D’Angelo ha un male psicologico da diverso tempo, si tratta della depressione. “Sono due anni che sta chiuso dentro casa. Ha avuto una crisi esistenziale. Ho provato a dargli una mano, ma niente da fare”, ha fatto sapere la conduttrice durante la diretta di domenica 17 ottobre.

Ospite in studio c’era proprio Nino, oggi 64enne, che ha confermato quanto raccontato dall’amica, anche se dalle sue parole sembra che la situazione oggi sia migliorata rispetto al periodo più buio. “Sì, ho conosciuto la depressione, sono stato fermo quattro anni. Non avevo più voglia di fare niente”, ha spiegato il napoletano.

D’Angelo ha poi aggiunto che il male oscuro, come viene chiamata questa patologia, è difficile da comprendere per chi non ci è passato. Per lui tutto è partito dalla morte dei genitori. “La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare. Si diventa una nullità. È inspiegabile se uno non tocca con mano”, ha aggiunto

Infine ha voluto ringraziare i suoi familiari che gli sono stati sempre vicino e che lo hanno aiutato a superare gli anni più difficili, ovvero la moglie Annamaria e i figli Vincenzo e Antonio.

Scritto da: la Redazione il 18/10/2021.