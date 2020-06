Mara Venier non le manda a dire. La conduttrice si è risentita per una battuta fatta dal collega Tiberio Timperi a ‘Unomattina in Famiglia’ lo scorso sabato e ha replicato per le rime, pur senza mai citare il 55enne, definendo la sua ironia ‘becera’. Ecco cos’è accaduto: Timperi aveva scherzato sul fatto che ‘Domenica In’ sta avendo molto successo, attribuendo il picco d’ascolti del contenitore domenicale di Raiuno alle inquadrature del piede ingessato della padrona di casa (che non molti gironi fa è caduta dalle scale procurandosi una frattura). “Molte si ingessano nelle loro trasmissioni perché è diventato un must”, ha aggiunto scherzando. Parole che non sono affatto piaciute alla bionda veneta.

Così a poche ore di distanza Mara si è tolta più di un sassolino dalla scarpa. In collegamento con Stefano De Martino, dopo aver visto che il marito di Belen si era presentato davanti alla telecamera con un finto piede ingessato per prenderla in giro, ha detto: “Che stron*o che sei. Ormai l’ho detta (ride, ndr). Licenziatemi così rimango a casa! Questa è l’ironia che mi piace, l’ironia intelligente, non becera”.

Poco dopo sottolinea: “Per evitare equivoci, voglio dire che quando ho detto la cosa dell’ironia becera non stavo parlando di ‘Striscia la Notizia’, mi piace l’ironia che fa Antonio Ricci. Naturalmente la mia stoccata era a qualcun altro ma non voglio fare polemiche, perché dobbiamo andare avanti tranquillamente”. Il riferimento a Timperi è più che evidente.

“Siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso allora capisci che non è molto carino. Il programma va bene non per il gesso di Mara Venier, il programma va bene e ha successo grazie a un gruppo di collaboratori e di autori meravigliosi e anche grazie alla fatica che uno fa per rendere questo programma di successo”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 15/6/2020.