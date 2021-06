Mara Venier torna a Domenica In dopo la paresi facciale e scoppia in lacrime: 'Sono stati giorni non facili...'

Mara Venier torna a Domenica in dopo la paresi facciale causata da un intervento sbagliato ai denti che le ha compromesso un nervo. La 70enne, operata una seconda volta per rimuovere l’impianto dal dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale, ha vissuto un vero e proprio incubo, nonostante tutto è al suo posto in tv. Saluta il suo pubblico a inizio puntata e scoppia in lacrime. “Sono stati giorni non facili”, confessa mentre piange.

“Amici di Instagram, volevo farvi un saluto. Sono scomparsa per un po’, sono stati giorni molto difficili e duri - aveva confessato poche ore prima via social in un video - Volevo dirvi che io sarò a Domenica In, ritorno in onda. Devo tornare in onda. Il problema non è risolto, purtroppo parte del mio viso ha perso la sensibilità per ora, spero di recuperare molto presto… Però voglio tornare e riuscire a finire questa edizione”.

La ‘zia’ non delude il suo pubblico che l’ha sommersa d’affetto. Commossa in diretta apre la puntata ringraziando tutti: “Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima”.

“Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”, sottolinea ancora la Venier.

L’emozione prende il sopravvento e la presentatrice crolla. Scoppia a piangere. I musicisti suonano “Eh…già” di Vasco Rossi per consolarla e darle forza. La bionda si asciuga le lacrime col fazzoletto, cerca di ricomporsi. “Scusatemi, è che per me l'emozione è veramente tanta, però veramente grazie di cuore a tutti quanti”, dice con la voce spezzata.

A darle conforto ci pensa Maurizio Costanzo, che si collega con l’amica, suo ospite in questa puntata. “Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì”, le sottolinea il giornalista, facendola sorridere. Poi prosegue: “Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere”. Mara si fa forza e tutto parte come al solito: lei professionista esemplare, non si dà per vinta e Domenica In fa il pieno di share.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/6/2021.