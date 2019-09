Mara Venier torna al timone di ‘Domenica In’. Dopo il successo della scorsa stagione, la conduttrice riprendere in mano il contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai (da domenica 15 settembre alle 14) e alla presentazione dello show alla stampa è inseparabile dal marito Nicola Carraro. Il compagno è infatti il vero pilastro della sua vita, che le è sempre stato accanto, non solo nei momenti di grande successo, come quello che la 68enne sta vivendo ormai da qualche anno.

In occasione dell’incontro con i giornalisti, Mara ha anche rivelato che poco tempo fa le è stato proposto un programma “meraviglioso” in alternativa allo storico format del weekend, che grande notorietà le aveva dato già negli anni ’90. Lei però ha rifiutato e ha preferito tornare a sedersi nel salotto di ‘Domenica In’. “Avevo avuto un'altra offerta meravigliosa da una persona a cui voglio molto bene e alla quale devo tanto, ma dopo in lungo momento di riflessione ho deciso di rifare Domenica In. Mi ha convinto l'enorme ondata di amore che mi è arrivata dal pubblico nella scorsa stagione”, ha spiegato.

Forse la persona in questione è Maria De Filippi, che durante un periodo non troppo felice della carriera della Venier le ha dato la possibilità di tornare a lavorare in tv. Ovviamente, però, non c’è la conferma e soprattutto non si sa cosa le avrebbe proposto la regina di Mediaset. Forse la conduzione di ‘Amici Celebrity’?

Scritto da: la Redazione il 13/9/2019.