Marcell Jacobs, oro nei 100 metri all'Olimpiade di Tokyo, annuncia le nozze con Nicole

Marcell Jacobs, oro leggendario nei 100 metri all’Olimpiade di Tokyo, annuncia le nozze con Nicole Daza, l’attuale fidanzata da cui ha avuto Anthony e Meghan. L’atleta 27enne è anche padre di Jeremy, avuto da una precedente relazione. In tuta bianda, come da specifica richiesta di Giorgio Armani, che firma gli outfit degli sportivi in Giappone, dopo la premiazione della finale, ai microfoni di RaiSport rivela: “L’anno prossimo diventerà mia moglie”.

Ieri, domenica 1 agosto, ha fatto impazzire tutti con la sua impresa: è l’uomo più veloce al mondo. Marcell Jacobs si gode il trionfo senza dimenticare i suoi affetti più cari. Poco dopo aver messo al collo la medaglia d’oro, emozionato, felicissimo, annuncia il suo matrimonio. “L'avevo promesso e ora lo farò: l'anno prossimo Nicole diventerà mia moglie, assolutamente sì. Coroneremo il nostro sogno”, dice.

Lo sportivo poi aggiunge: “Ieri Nicole teneva in braccio Anthony (il figlio, ndr) e quasi lo lanciava in aria quando ha visto che avevo vinto”.

Marcell, cresciuto a Desenzano del Garda, è fidanzato con Nicole, con cui vive a Roma, da tre anni. Si sono incontrati nel 2018, lei lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle: il loro è stato un colpo di fulmine, al punto che subito sono arrivati Anthony, nato nel 2019, e Meghan, nel 2020. Jacobs ha avuto il primogenito Jeremy quando aveva solo 19 anni. Ora è insieme alla mora che desidera ardentemente costruire il suo futuro e continuare a condividere i suoi successi nello sport che più ama e che è la sua vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2021.