Marcello Sacchetta papà: ad Amici rivela che Giulia Pauselli è incinta

Marcello Sacchetta aspetta un figlio da Giulia Pauselli. Sarà papà, la danzatrice che il prossimo 1 marzo compirà 31 anni è incinta. Il ballerino e coreografo 38enne annuncia la gravidanza della fidanzata ad Amici. E’ Maria De Filippi che lo sprona a svelare la cicogna in arrivo: chiamato a giudicare alcuni allievi della scuola, la conduttrice gli fa vuotare il sacco.

VIDEO

Il napoletano arriva al centro dello studio per fare da giudice, Maria lo saluta e lo chiama “papà”. Il pubblico applaude impazzito, ha immediatamente capito che Marcello avrà un bebè. “Sei felice?”, gli domanda la De Filippi. Sacchetta risponde emozionato: “Sì”.

“E’ tanto bello, so anche quanto ci tenessi e quindi veramente ti faccio gli auguri…”, continua la presentatrice. Marcello Sacchetta sta per commuoversi, finalmente esclama a voce alta, allargando le braccia: “Divento papà!”. Gli applausi arrivano ancora scroscianti, tutti sono felici per lui.

“Lo sai che lei vuole ballare anche da incinta”, gli sottolinea Maria De Filippi. “Sì, me lo ha detto, per me è una grande dimostrazione e sarà lo spettacolo più bello che possa mai vedere probabilmente…”, replica Marcello con le lacrime agli occhi: è al settimo cielo.

Giulia Pauselli, ex concorrente della scuola nel 2011, esce solo sul finale di puntata. E’ ancora ai primi mesi di gravidanza. Il pubblico dedica grandi applausi pure alla ballerina professionista di Amici che ringrazia timidamente, poi lancia la sfida settimanale di uno degli sponsor del talent e si congeda. Sui social poco dopo lei e il compagno, insieme dal 2013, condividono i moltissimi auguri ricevuti da colleghi e fan. Riservatissimi, gioiscono per il momento importante che vivono con molta riservatezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/2/2022.