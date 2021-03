Marcelo Fuentes: 'Ecco perché sono andato via di casa'

Marcelo Fuentes finalmente rivela tutto. L’ex tronista cileno di Uomini e Donne e Sofia Bruscoli dopo il lockdown della primavera scorsa, 2020, si erano detti addio. Il 44enne al settimanale Nuovo spiega il motivo della separazione dopo quasi 10 anni con la bionda, da cui ha avuto Nicole, 7 anni. “Ecco perché sono andato via di casa”, rivela.

Ad annunciare la rottura era stata la Bruscoli sul social, poi è arrivato un riavvicinamento, ora Marcelo e Sofia ci stanno riprovando. La crisi si è scatenata per colpa dei problemi lavorativi dei due a causa della pandemia. Fuentes aveva fondato una società di eventi, ma con tutto fermo, si è trovato in forte difficoltà.

“Il settore è morto. Così mi sono buttato nell’ambito immobiliare per tirare avanti. Tutte tensioni e preoccupazioni che fanno male alla coppia. Ero nervoso e sono andato via di casa. Capita in tante famiglie”, racconta al giornale.

La separazione non è durata moltissimo, in estate i due hanno cominciato a vedersi più spesso per il bene della loro figlia, spaesata dalla rottura dei genitori. “Un figlio resta nel cuore per sempre e Nicole è stata la calamita più forte. Sofia e io abbiamo caratteri decisi ma vogliamo riprovarci”, sottolinea Fuentes.

Se tutto tornerà alla normalità, Marcelo vuole chiedere a Sofia di sposarlo. Pensa addirittura a un altro figlio con lei: "Devo sistemare le cose, anche a livello lavorativo. Sofia sta riprendendo ora con le ospitate e il lavoro sul set. E’ stato un anno difficile, soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Se si ricomincia tornerà serenità anche all’interno delle famiglie”.

