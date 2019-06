La Marchesa D'Aragona è diventata nonna. La figlia Ludovica ha partorito: 'Mio nipote è un bimbo di rara bellezza e provo una gioia che non si può descrivere'

La Marchesa D'Aragona, Daniela Del Secco, 66 anni, è diventata nonna: la figlia Ludovica Scarpa Basteri ha dato alla luce il suo primo figlio a Venezia. Il fiocco è celeste e il bimbo si chiama Gianludovico. Il nome del bebè unisce quello dei genitori: Gianalberto Scarpa Basteri è il papà. E' diventata nonna la Marchesa D'Aragona. La notizia arriva direttamente dal suo profilo Instagram. L'ex inquilinia della Casa del "Grande Fratello Vip" ha postato le foto con i primi momenti di vita del nipotino e accanto ha scritto: "Stanotte alle 3,23 E’ NATO GIANLUDOVICO, un bimbo di rara bellezza. Una gioia che non si può descrivere". "Ludovica sei stata fantastica - ha proseguito la Marchesa D'Aragona - durante il travaglio neanche un gemito... Gianalberto ti è stato accanto con immenso amore... è stata un’emozione inimmaginabile... non dimenticherò mai questa notte... è stato come tornare indietro nel tempo... al momento in cui venne alla luce la mia Ludovica che mi ha dato solo GIOIA NELLA VITA. Grazie. Gianludovico ormai sarai tu la mia priorità assoluta". Daniela Del Secco è al settimo cielo e sono tanti i follower che le fanno gli auguri. Tra questi anche alcuni ex compagni di reality come Stefano Sala che le scrive: "Congratulazioni!!!! Nonna Marchesa suona bene". "Congratulazioni!!!", il messaggio di Jane Alexander.





















