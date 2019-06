Federica Panicucci, 51 anni, e Marco Bacini, 42, sono volati a Porto Rotondo, in Sardegna, per inaugurare un nuovo negozio Let's Bubble.

Federica, salutato per questa stagione il pubblico di "Mattino 5", ha raggiunto insieme al compagno la Sardegna per festeggiare l'apertura di un nuovo negozio a Porto Rotondo. La coppia, però, dopo aver aperto anche la boutique di Porto Cervo, è dovuta subito ripartire. Ancora per godersi il mare è presto. Gli impegni chiamano. Dopotutto la Panicucci e Bacini sono inarrestabili e oltre alla catena di negozi di abbigliamento in franchising, di recente hanno inaugurato ben due locali a Milano: un bar e un ristorante di pesce.

Amore e affari per il volto noto del piccolo schermo e la dolce metà vanno di pari passo. Federica e Marco hanno costruito un sodalizio a 360 gradi e la loro formula a quanto pare funziona. La Panicucci e Bacini, infatti, appaiono sempre molto uniti e innamorati. All'inizio dell'anno si è parlato anche di possibili nozze. Notizia, però, che non è stata confermata dai diretti interessati. Per ora si stanno dedicando alle loro molteplici attività. E molto presto arriveranno finalmente le vacanze estive.