Marco Baldini papà a 61 anni: ecco come si chiama il figlio

Gabriele Rossi parla dell'amore per Garko

Gabriele Rossi parla per la prima volta in tv della sua omosessualità e dell’amore per Gabriel Garko. A Live - Non è la D’Urso confessa: “Io e lui amanti per 5 mesi. Ci siamo conosciuti sul set de ‘L’onore e il rispetto 2’”. L’attore e danzatore aveva 19 anni, Garko 36.

TUTTI I VIDEO