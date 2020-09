Marco Baldini papà a 61 anni

Marco Baldini sarà papà a 61 anni. Lo speaker radiofonico e conduttore lo annuncia nel giorno del suo compleanno sul social svelando il pancione della compagna Aurora.

Marco Baldini pubblica uno scatto in cui bacia teneramente il ventre prominente della donna che ama. “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”, scrive.

L’arista, ex spalla di Fiorello, e Aurora sono legati da ben quattro anni. La donna ha 26 anni in meno di Baldini. La 34enne non è mai apparsa in tv o sui social. Baldini a “Vieni da me” da Caterina Balivo sulla compagna aveva rivelato: “E’ molto lontana dal mondo della tv, del gossip e dello spettacolo”.

La loro storia d’amore è nata per caso in una notte magica davanti a un bicchiere di buon vino. Aurora non sapeva nulla di Marco Baldini, in passato sposato con Stefania Lillo. Con lei è riuscito a ricominciare e a dare un taglio al suo passato, tormentato dalla malattia per il gioco d’azzardo, per cui ha confessato di aver pure tentato il suicidio. Stavano provando ad avere un bebè: ci sono riusciti, la cicogna arriverà presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2020.