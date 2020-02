Marco Berry e la figlia Ludovica dopo la lite a Pechino Express: 'E’ stato solo un momento, ci amiamo'

Marco Berry e la figlia Ludovica dopo la terribile lite andata in scena durante la prima puntata di Pechino Express chiedono scusa. “E’ stato solo un momento no, ci amiamo”, sottolinea l’ex iena 56enne a Oggi.

Parolacce, tanta rabbia e atteggiamenti quasi violenti. Marco Berry e la figlia sono pentiti di quel che è accaduto. “Lo so: mi sono comportato come una bestia, mi è partita la brocca - sottolinea al settimanale Berry - Ho dato una pessima immagine di me e me ne pento. Però la mia rabbia nasceva da un motivo preciso, che non riguardava mia figlia. In tv non si è capito quale fosse e io non voglio rivelarlo”.

Marco Berry rassicura tutti: ogni cosa con la figlia è tornata alla normalità: “Per due giorni siamo stati molto nervosi. Poi ci siamo chiariti”. E aggiunge: “Qualche giorno dopo l’arrivo in Italia, l’ho invitata a cena a casa mia, ho cucinato per lei e ci siamo confrontati di nuovo ripercorrendo le cose belle e quelle meno belle e ora tutto è tornato come prima”.

Lui e Ludovica vivono in provincia di Torino ma in case diverse. “Abbiamo un rapporto bellissimo. Siamo sempre andati molto d’accordo. Questa è la prima volta che litighiamo!”, precisa ancora Marco Berry.

La figlia sul social scrive: “Mi sento in dovere di chiedere scusa”. Spiega di avere un carattere difficile, proprio come il papà a cui vuole “un bene infinito”. “Ho perso il controllo e mi sono dimenticato delle telecamere”, dice ancora Berry. Per fortuna ora è tornata l’armonia in famiglia, anche se Marco fa sapere: “Ho imparato una lezione: mai mischiare gli affetti con il lavoro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/2/2020.