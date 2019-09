Marco Bianchi sorride sul red carpet. E non solo perché presto tornerà in tv con un programma che si chiama proprio ‘Il Gusto della Felicità’, ma perché, forse, qualche giorno fa si è tolto un altro grande peso. Ha infatti pubblicamente fatto coming out, raccontando di essere gay in un’intervista al Corriere della Sera.

Chi segue su Instagram il famoso chef della tv, apprezzatissimo per la capacità di saper coniugare salute e delizia del palato nelle sue ricette, sapeva già che Marco da tempo è legato sentimentalmente a Luca Guidara. Ma il grande pubblico lo ha scoperto solo con l’articolo uscito sul quotidiano di Via Solferino. E questo potrebbe aver alleggerito il suo animo, rendendo il suo sorriso ancora più sincero.

Bianchi, che rivedremo tra un paio di mesi con una nuova trasmissione su FoodNetwork, è anche papà di una bimba, Vivienne. La piccola è nata quattro anni fa dal matrimonio con Veruska Fromelli. Oggi la situazione familiare è molto tranquilla: anche Veruska ha un nuovo compagno, Vivienne si è affezionata a Luca e sono tutti molto sereni.

Scritto da: la Redazione il 6/9/2019.