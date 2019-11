Marco Bocci e Laura Chiatti bellissimi alla premiere di 'A Tor Bella Monaca non piove mai'

Laura Chiatti e Marco Bocci sono bellissimi ed eleganti alla premiere a Roma del film che segna l'esordio alla regia dell’attore. I due posano l’una accanto all’altro sul red carpet di “A Tor bella Monaca non piove mai”, tratto dall’omonimo romanzo scritto proprio dal fascinoso 41enne.

Sorridenti, Laura Chiatti e Marco Bocci mandano in brodo di giuggiole i fotografi alla premiere del film di lui, da stasera, 28 novembre, in tutti i cinema d’Italia, nella Capitale. Nel cast della pellicola ci sono Antonia Liskova, che interpreta Samantha mentre Giorgio Colangeli è Guglielmo. Libero De Rienzo veste i panni di Mauro, Carlo D’Ursi quelli di Martini e Andrea Sartoretti è Romolo. La bionda è pazzesca con il suo look e al fianco del marito è felice.

Laura Chiatti per la premiere di "A Tor Bella Monaca non piove mai", firmato da Marco Bocci, indossa un completo total black firmato Alberta Ferretti. E’ chic più che mai. I capelli li ha tirati su con uno chignon altro. Il trucco è perfetto, con le labbra rosso fuoco a donarle colore.

Alla Multisala Lux a Roma per la premiere del film di Marco Bocci, ora oltre che attore, scrittore e regista, ci sono anche tanti amici cari della coppia. Tra gli ospiti sul red carpet anche Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani.

Tutti sono entusiasti del lavoro e a fine proiezione applaudono. “Fiera di te. Bravissimo amore mio!”, scrive Laura Chiatti sul social. E’ orgogliosa di avere un marito così, padre presente per i suoi adorati Enea e Pablo e compagno fedele che la fa sentire sempre protetta e amata come non mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/11/2019.