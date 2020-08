Marco Bocci, look anni '80 con l'orecchino con la croce per la festa di compleanno: foto

Marco Bocci sceglie un look anni ’80 con tanto di orecchino con la croce pentente per celebrare la sua festa di compleanno. Laura Chiatti gli organizza uno splendido party all’aperto per i suoi 42 anni e gli fa un regalo pazzesco, che lui scopre solo durante i festeggiamenti: una motocicletta.

Sembrerebbe avere tutta l’aria di un Harley Davidson la potente e ruggente due ruote che la Chiatti regala al marito. Lo benda prima di mostrargli il suo dono, poi lo porta dove è parcheggiata la moto, Marco è circondato da un mare di amici: quando finalmente può scoprire cosa ha scelto Laura per farlo contento, rimane stupefatto.

L’attore indossa jeans comodi bianchi e t-shirt in tono. Sopra ha un gilet in denim: porta i capelli assai lunghi e ha un vistoso orecchino a cerchio con una croce pendente, sembra un cantante rock degli anni ’80.

Marco Bocci è felice. Si gode il compleanno con i suoi affetti più cari. Genitore felice con la bionda di Enea, 5 anni, e Pablo, 4 poi sul social ringrazia Laura e le fa una dedica.

“Grazie per la bellissima serata, sei sempre la numero uno, sempre inevitabile e magnifica follia... in ogni cosa”, scrive Bocci postando una foto che lo ritrae con la bella 38enne mentre i due si scambiano un bacio.

Lei subito replica: “Grazie a te amore”. Ha trovato accanto a sé la sua anima gemella e per lui desidera sempre il meglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/8/2020.