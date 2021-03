Marco Bocci si taglia i capelli come voleva la moglie, Laura Chiatti: nuovo look

Marco Bocci si taglia i capelli come voleva la moglie, Laura Chiatti. L’attore l’accontenta e stravolge la sua immagine con un nuovo look che i fan sul social non possono che definire ‘molto punk' e 'molto rock'.

La Chiatti sul social condivide una foto del marito. Il 42enne è dal parrucchiere, l’hair stylist sta dando gli ultimi ritocchi alla sua chioma profondamente cambiata: l’artista si è fatto quasi rasare completamente ai lati e ha lasciato una cresta centrale spettinata e molto lunga.

VIDEO

“Ok Laura .... facciamo i capelli come dici tu”, scrive la Chiatti per accompagnare lo scatto, riportando le parole dette da Bocci prima di andare nel salone e finire 'sotto le forbici'. Le accompagna con l’immagine di molti aerei: La bionda sta finalmente ‘volando’ dalla felicità. Voleva vedere Marco con il look che piace a lei.

I fan dell’attrice 38enne e del suo adorato compagno di vita, da cui ha avuto Enea, 5 anni, e Pablo 4, vanno in brodo di giuggiole. “Voi siete proprio rock”, scrivono in molti. Marco Bocci, barba portata lunga e orecchini, con il suo nuovo look fa centro. Laura Chiatti è contentissima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2021.