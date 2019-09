Marco Borriello è volato a New York per la settimana della moda e a quanto pare l'ha fatto per amore: il calciatore 37enne ha seguito la nuova fidanzata, la modella 28enne Sofia Resing.

E' lo stesso Marco a pubblicare sul social alcune stories che lo vedono in compagnia della dolce metà. La coppia, insieme ad altre due modelle, Hannah Ferguson e Kristina Askelova, ha pranzato nel ristorante newyorchese di Francesco Panella.

Borriello ha inoltre condiviso su IG le immagini di Sofia impegnata in passerella e ha scritto "brava". La Resing sembra davvero essere riuscita a conquistare il suo cuore e pur di starle accanto l'ha accompagnata nella Grande Mela. I due a quanto pare sono inseparabili.

La coppia è stata paparazzata questa estate a Ibiza ma ha aspettato la New York Fashion Week per uscire allo scoperto. Marco Borriello è famoso per avere al suo fianco sempre donne bellissime ma, finita la storia d'amore con Belen Rodriguez, sembrava avere difficoltà a costruire una relazione stabile. Chissà che questa non sia la volta buona.













Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/9/2019.