Marco Borriello è famoso per essere un amante della moda. L’ex calciatore ama vestirsi con abiti di lusso ed è un vero ‘fashionista’. Così non sorprende che i paparazzi lo abbiano ‘pizzicato’ in centro a Milano durante una sessione di shopping nel quadrilatero della moda. Eccolo tra le vie più ‘in’ del capoluogo meneghino, immortalato mentre esce dalla boutique di Saint Laurent con una grande busta del noto brand francese in mano.

Il 38enne, che durante la sua carriera nel mondo del pallone ha giocato in squadre di primo piano come Milan e Roma, ma anche nella Nazionale azzurra, è apparso con un look estivo. Camicia leggera bianca con collo alla coreana, pantaloncini corti ed espadrilles blu ai piedi. Non passano inosservati i vistosi tatuaggi che occupano la gamba sinistra e quella destra, dalle ginocchia alle caviglie.

Il campano è stato uno dei protagonisti più chiacchierati del mondo gossip per molti anni. La sua relazione più famosa è sicuramente quella con Belen Rodriguez. Sembra sia stato lui a lasciarla dopo la partecipazione dell’argentina all’Isola dei Famosi (Marco non avrebbe gradito la sua vicinanza a Rossano Rubicondi in Honduras, di cui all’epoca si era molto chiacchierato). Nelle ultime settimane su alcuni magazine di cronaca rosa si è scritto di un ipotetico flirt con Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti. Di prove concrete, però, non ce ne sono.

Scritto da: la Redazione il 22/7/2020.