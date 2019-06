Marco Carta arrestato per furto aggravato alla Rinascente di Milano. Ora è agli arresti domiciliari

Il cantante sorpreso con capi di abbigliamento per 1200 euro

Marco non era solo, con lui una donna di 53 anni

Il cantante Marco Carta è stato arrestato la sera del 31 maggio, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l'antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all'uscita. Arrestato dalla Polizia Locale di Milano, per il vincitore di Amici e poi di Sanremo 2009 e Tale e Quale Show nel 2017, sono stati disposti gli arresti domiciliari. La Rinascente, ieri sera, era aperta fino all'una per il Black Friday.

