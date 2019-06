Marco Carta, 34 anni, dopo l'arresto per furto è volato in Grecia. Il cantante sul suo profilo Instagram pubblica alcune stories da Mykonos.

Marco Carta venerdì 31 maggio è stato fermato alla Rinascente di Milano. La donna che si trovava con lui aveva sei magliette non pagate nella borsa. Il vincitore di "Amici" ha dichiarato: "Non sono stato io a rubare. Non mi sono accorto che avevamo con noi degli articoli non pagati. Per fortuna è andato tutto bene, è stato chiarito quello che è successo. Le magliette non le ho io, e il giudice ha capito. Sono un po' scosso, per fortuna ora vado a casa". La donna in udienza ha ammesso di aver preso lei le magliette e di averle messe in borsa. L'avvocato del cantante ha dichiarato che è stata dimostrata la sua estraneità. La testimonianza di un adetto alla sicurezza però non lo scagiona.

Il giudice ha rinviato Marco Carta a giudizio e il cantante il prossimo 20 settembre dovrà presentarsi al processo. Intanto lui ha preferito allontanarsi dall'Italia, forse per sfuggire al clamore mediatico che tutta questa faccenda ha suscitato, e rifugiarsi in Grecia.