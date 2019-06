Marco Carta, dopo lo scandalo per il furto alla Rinascente di Milano, per il quale dovrà affrontare un processo il prossimo 20 settembre, è volato a Mykonos e non da solo. Con lui c’è un amico speciale, il suo fidanzato, di cui finora non ha mai voluto rivelare l’identità. Ci ha pensato Chi, nel nuovo numero in edicola (dove si possono vedere molte altre immagini), a mostrare il cantante 34enne appassionato con Sirio, questo il nome del ragazzo, tra baci e abbracci.

VIDEO

A Mykonos Marco Carta e il fidanzato Sirio hanno scelto di alloggiare all’hotel N Livin e festeggiato nel prestigioso Restaurant Bar Beach Club. In Grecia c’è stato l’addio al nubilato di una cara amica dell’artista vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, Martina Ferri Faggioli, e la coppia non è voluta mancare.

Marco Carta e il fidanzato Sirio a bordo piscina si scambiano baci, sono in sintonia. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ritrova un po’ di serenità dopo le giornate convulse a causa della vicenda che lo ha visto protagonista, tra coccole e intimità con la sua dolce metà. “Conviviamo da 3 anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà”, aveva detto recentemente, ospite a Vieni da me da Caterina Balivo. Ha anche svelato di pensare al matrimonio e a un figlio, ma ora c’è prima da chiarire tutto davanti ai giudici. Intanto relax e amore aiutano.