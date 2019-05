Marco Carta festeggia il compleanno a “Vieni da me”. Riceve gli auguri in tv dalle persone più care per i 34 anni compiuti. A Caterina Balivo confessa il suo sogno di famiglia: parla delle nozze con il fidanzato e del desiderio di avere un figlio.

“Io sono bianco e nero allo stesso tempo. Non mi so dare regole. Uno dei sogni più grandi che ho è quello di conoscermi a fondo, per potermi combattere da solo. Sono un mostro, non di cattiveria, ma sono molto complesso“, spiega Marco Carta a “Vieni da me”. Poi parla delle nozze.

E’ il fratello Alessio a rivolgergli una domanda ‘scomoda’ sul matrimonio. Nel suo videomessaggio di auguri, gli domanda: “Ma quando tu sposi?". Marco Carta a "Vieni da me”, replica, parlando del suo fidanzato, finora rimasto ‘nell’ombra’. Confessa di pensare alle nozze con lui e pure a un figlio. “Qualche tempo fa circolava sul web la voce che mi fossi sposato segretamente ma non è vero. Sicuramente sì, voglio sposarmi! Ma non adesso, perché io non ho 34 anni“, replica ironico, scherzando sugli anni appena compiuti.

Poi torna serio sulle nozze e ammette: “E’ un passo che voglio fare. Non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio e in ogni forma, per dare a un figlio quello che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100 per cento a un figlio o una figlia. Ma è un discorso gigantesco”.

Marco Carta a “Vieni da me” aveva già parlato del suo fidanzato lo scorso aprile. “Conviviamo da 3 anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà”, aveva detto. Aveva pure svelato quanto fosse geloso di lui.