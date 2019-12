Che Marco Carta fosse fidanzato si sapeva. Si conosceva anche l’indentità del suo amore, ma fino ad oggi l’ex vincitore di ‘Amici’ non aveva mai voluto pubblicare immagini insieme alla sua dolce metà sul social. Sirio Campedelli, questo il nome del ragazzo che fa parte della sua vita da oltre quattro anni, voleva infatti tutelare la propria privacy. Ora però qualcosa dev’essere cambiato. I tempi sono forse maturati e Carta ha condiviso la prima foto in cui appare insieme a lui. L’immagine, scattata a Via Frattina, nel cuore di Roma, mostra il 34enne e Sirio a passeggio per le strade del centro ormai decorate per il periodo natalizio.

Accanto all’immagine Marco ha scritto: “In mezzo a tanti, Roma o Milano non fa differenza. Scelgo te mille volte”. Qualche tempo fa ospite di ‘Vieni da me’ aveva spiegato perché fino a quel momento non si era mai mostrato pubblicamente con Sirio. “Conviviamo da 3 anni, prima o poi lo vedrete, dipenderà da lui. Lui desidera una vita normale, non ha intenzione che la sua faccia venga spiattellata ovunque. Però magari prima o poi succederà”, aveva detto.

Più recentemente, dopo l’assoluzione nel processo per le magliette rubate alla Rinascente, Carta ha fatto sapere che una brutta esperienza vissuta con il fidanzato, ovvero la morte del papà di quest’ultimo, li aveva uniti ancora di più. “Lui è un amore. Suo padre è morto in questi mesi e io ho concentrato tutte le mie forze su di lui, nonostante ci fosse questo problema. Dedico questa sentenza a Sirio, alla mia famiglia e agli amici veri, che sono pochi”, ha spiegato.

Scritto da: la Redazione il 1/12/2019.