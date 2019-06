La donna che lo scorso venerdì sera è stata arrestata insieme a Marco Carta, mentre tentava di lasciare La Rinascente di Milano con sei magliette non pagate nascoste nella borsa – e dal valore di circa 1200 euro - è una fan di lunga data del cantante sardo. A rivelarlo è stato Il Corriere della Sera.

Il quotidiano spiega che si tratterebbe di Fabiana Muscas, una 53enne che lavora all’ospedale Brotzu di Cagliari, più precisamente nel reparto di cardiologia. Alcuni colleghi della donna avrebbero fatto sapere di averla riconosciuta nelle immagini che la ritraggono all’uscita dal tribunale trasmesse più volte in televisione. Avrebbe lavorato fino a giovedì pomeriggio e poi avrebbe preso un aereo per raggiungere Carta a Milano.

I due si conoscerebbero da anni. Lei era una sua accanita fan, che dopo la vittoria al Festival di Sanremo aveva intensificato il suo supporto per Carta, riuscendo a diventare anche sua amica. La donna sarebbe diplomata e avrebbe ottime referenze, anche se il suo carattere viene definito “non facile”. Sembra in passato sia stata iscritta di un sindacato, la CISL, e avrebbe partecipato attivamente alle attività dell’organizzazione candidandosi anche per la rappresentanza sindacale aziendale. Agli amici avrebbe assicurato di essere estranea al furto, sebbene davanti al giudice avrebbe invece detto il contrario, prendendo su di sé la colpa del bruttissimo gesto.