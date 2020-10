Marco Carta invitato dalla D'Urso arriva a Mediaset, non lo fanno entrare: il motivo

Marco Carta, invitato da Barbara D’Urso a Live - Non è la D’Urso, arriva a Mediaset, ma non lo fanno entrare. Il motivo lo rivela la conduttrice. Previsto tra gli ospiti del talk, è costretto a tornare a casa da Cologno Monzese dato che il termoscanner ha rivelato una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Le parole della presentatrice creano il caos tra i fan che preoccupati sul social insorgono: vogliono sapere come stia e temono abbia il Covid…

Il vincitore di Amici 2008 e del Festival di Sanremo 2009 non passa i normali controlli previsti negli studi Mediaset per le misure anti-Covid. C’è subito preoccupazione. “Marco è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test veloce. – spiega la D’Urso – Marco aveva un pochino di febbre e quindi abbiamo evitato anche di fare il test. E’ tornato a casa e ci guarderà da casa. Speriamo, ma sicuramente lo sarà, che sia una piccola influenza o una cosa del genere”. Sui social il suo profilo è subito preso d’assalto da suoi ammiratori: chiedono come stia realmente.

Tutto si risolve in poche ore. “Stamattina sto benissimo – assicura Marco Carta a FQMagazine – Non ho il Covid e nemmeno più la febbre. Ho anche fatto il sierologico stamattina. Ma già lo sapevo, ho preso solo tanto freddo e un po’ di pioggia a Salsomaggiore”. Era al Trofeo Nilla Pizzi, poi sarebbe dovuto andare dall’amica Barbara in tv su Canale 5, ma la febbre lo ha impedito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2020.