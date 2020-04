Marco Carta, grave lutto per il cantante: è morta nonna Elsa

Marco Carta vive un momento doloroso e difficile. Un grave lutto ha sconvolto la sua vita: ieri, lunedì 20 aprile, è morta la sua adorata nonna Elsa.

Il cantante 34enne annuncia la scomparsa della nonna sul social. E’ devastato: Elsa è la donna a cui venne affidato piccolissimo dopo la morte della mamma, quella che lo ha cresciuto insieme agli zii, una seconda madre per lui.

Lo ha reso migliore, lo ha visto diventare uomo, fiera e orgogliosa di lui. Marco Carta non riesce a darsi pace. La nonna è stata una presenza fondamentale nella sua vita. Il vincitore di Amici 2008 e del Festival di Sanremo 2009 ha avuto un’infanzia segnata dalla morte del padre quando aveva solo 8 anni. Poi ha sofferto anche per la prematura scomparsa della mamma, avvenuta solo tre anni dopo. E’ riuscito a farsi forza grazie insieme al fratello maggiore grazie a Elsa.

La nonna lo ha sempre sostenuto, anche quando Marco ha fatto coming out. Gli è rimasta accanto in ogni istante. “E’ dura lasciarti – scrive Carta nel suo post di addio - il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me, Nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti.Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da sé. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”.

La morte di Elsa è arrivata quasi inaspettata, nonostante la donna lottasse da tempo contro una grave malattia, ma non si è mai pronti a dire addio a un proprio caro. Marco Carta vive ore difficili e complicate nella sua casa di Cagliari.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/4/2020.