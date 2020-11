Marco Ferri gira film a luci rosse? Il padre esplode: ecco cos'è successo

Marco Ferri gira film a luci rosse? Il padre Riccardo, ex difensore granitico dell’Inter, esplode. E’ incredulo e arrabbiato con il suo ragazzo 32enne. L’opinionista di Sport Mediaset non sa cosa fare: è sconvolto. Per fortuna alla fine si calma: è solo uno scherzo de Le Iene.

Marco Ferri e la fidanzata del padre Riccardo, Giada, sono perfetti e ovviamente complici. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ora influencer, invita il papà a cena e gli parla di un affare sicuro. “Una cosa bomba”, gli sottolinea Maco. “E’ il momento di usare il web in modo smart”, aggiunge e poi gli 10 mila euro. “C’è un investimento al buio”, commenta Riccardo, che però accetta di aiutarlo, ma non sa in cosa si sta cacciando…

Naturalmente Marco Ferri ha bisogno anche della preziosa auto del padre, una Porsche. Mentre l’ex calciatore è a Milano dalla fidanzata Giada, gli telefona per farsela dare un’altra volta, poi la riporta. Prima che l’auto venga riconsegnata, la compagna dello sportivo trova, casualmente, dietro a uno dei sedili un preservativo usato. Appena Marco va via, in casa la donna fa una scenata di gelosia allo sportivo, accusandolo. Riccardo Ferri nega e prova a contattare il figlio.

Marco Ferri non risponde. Esplode il caso che diventa spinoso quando l'ex calciatore dell'Inter e della nazionale vede la sua nuovissima Porsche su alcuni siti porno con all'interno attrici che improvvisano scene da fake taxi, format a luci rosse in cui le ragazze chiedono un passaggio e saldano il conto pagando in sesso, così chiama un amico per capire se lui abbia notizie del ‘pargolo’. L’uomo al telefono gli dice di averlo visto a casa sua con altra gente. Papà Riccardo prende la macchina e, insieme a Giada, corre per capire cosa accada nella sua abitazione.

Quando arriva è stupefatto: il suo appartamento è un set per film porno. Nella stanza da letto trova Max Felicitas nudo. Ha un martello in mano e lo minaccia: gli chiede di andarsene subito. Quando riesce a cacciare troupe e attrici dalla casa, arriva il figlio. Riccardo gli si scaglia contro, alla fine, però, arrivano Le Iene e scopre la burla. Per fortuna è tutto finto: per Riccardo Ferri l’incubo è finito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2020.