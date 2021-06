Marco Liorni spiega perché litiga spesso con la moglie: 'Colpa della mia parte femminile accentuata'

Marco Liorni spiega il motivo reale per cui litiga spesso con la moglie Giovanna, 51 anni, con cui sta insieme da ben 24 anni: i due hanno tre figli. Il conduttore 55enne a Oggi rivela: “Colpa della mia parte femminile accentuata”.

Liorni non ha dubbi. E’ consapevole del suo difetto principale: “Ho una parte femminile molto accentuata, ma Giovanna non ha quella maschile, quindi due anime femminili cozzano spesso: ci avvitiamo troppo nei ragionamenti. Dovrei smettere di farmi tante domande, di mettermi in discussione. Vivrei meglio”.

Nonostante le discussioni, il rapporto con la sua dolce metà va a gonfie vele, la quarantena dovuta alla pandemia è stata salutare. “In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia. Rimanevamo a tavola a parlare fino a tardi con le mie figlie, e poi è capitato che io e Giovanna continuassimo a farlo fino a notte fonda. Siamo figli della furia, dello squilibrio e questo virus maledetto ci ha costretti a fermarci”, rivela il presentatore.

Poi aggiunge: “C’è stato un salto di profondità nel nostro rapporto, sa? Abbiamo riparlato del passato, affrontato temi che avevamo rimosso. Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2021.