Marco Maddaloni e Romina Giamminelli genitori: terzo figlio in arrivo

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, già genitori di Giovanni, 3 anni, e Giselle Marie, 1 anno e mezzo, avranno un altro bebè: terzo figlio in arrivo per la coppia.

La bella 30enne, napoletana di nascita ma originaria delle Seychelles, mostra il pancino sul social, per la felicità dei figli e del campione di judo 35enne vincitore dell’Isola dei Famosi 2019.

“Da 2 a 5 e un attimo…. Sono strafelice di annunciarvi che a breve ci sarà un altro bebè in arrivo. E in questo periodo un po’ così ci voleva proprio, ha reso la mia quarantena molto stressante ma sicuramente più emozionante. Ti aspettiamo amore mio”, scrive Romina, entusiasta della sua nuova gravidanza.

I due hanno svelato l’arrivo della terza cicogna in tv, subito dopo è arrivato l’annuncio sul social e Romina ha mostrato per la gioia dei fan il ventre arrotondato per la dolce attesa. Nonostante l’emergenza Coronavirus, Marco e Romina sono al settimo cielo. Coppia solidissima, insieme dal lontano 2009, i due, già marito e moglie dal 2015, lo scorso 22 settembre si sono sposati in chiesa, a Santa Maria in Foro Claudio, a Carinola, in provincia di Caserta. Hanno fortemente desiderato il rito religioso, dopo quello civile. Maddaloni proprio durante l’Isola ha commosso tutti in tv facendo la proposta di nozze alla modella in diretta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/4/2020.