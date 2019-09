Marco Maddaloni, 34 anni, il 22 settembre ha sposato Romina Giamminelli, 30. Il matrimonio ha avuto luogo nella chiesa di Santa Maria in Foro Claudio, a Carinola, in provincia di Caserta, mentre i festeggiamenti hanno avuto come location il Mamamare di Baia Domizia. La coppia, sposata in comune dal 2015, ha celebrato il rito religioso di fronte ai due figli, Giovanni e Giselle, di 2 anni e mezzo e 9 mesi, parenti, amici e un folto gruppo di ex naufraghi che hanno condiviso con lo sposo la scorsa edizione dell'"Isola dei Famosi".

Romina Giamminelli ha scelto un abito bianco con velo dal taglio particolare. In bianco anche Marco Maddaloni con giacca all'orientale. La coppia negli scatti condivisi da Paolo Brosio sul suo profilo Facebook appare felice e sorridente.

Il judoka ha voluto al suo fianco in un giorno così importante gli amici conosciuti durante l"Isola dei Famosi". Dopotutto la proposta a Romina l'ha fatto proprio negli studi di Canale 5.

Oltre a Brosio erano infatti presenti Marina La Rosa, con un lungo abito blu che le stava d'incanto, Luca Vismara, Youma Diakite con il compagno Fabrizio Ragone, Aaron Nielsen e Ghezzal.

Tra gli ex naufraghi a quanto pare, dopo il reality, è nata una bella amicizia e hanno così brindato insieme alle nozze di Maddaloni.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 24/9/2019.