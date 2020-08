Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, scelta inusuale per il nome del terzo figlio

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno svelato il nome del loro terzo figlio. La gravidanza di Romina è agli sgoccioli e il nome scelto per il terzogenito è davvero inusuale. Il bebè si chiamerà Pino.

Marco e Romina hanno due figli: Giovanni, nato nel 2016, e Giselle Marie, nata nel 2018. I due sono diventati marito e moglie lo scorso settembre, dopo la proposta di Marco, durante una puntata dell’Isola dei Famosi. Mesi fa l'annuncio della terza gravidanza e ora del nome scelto per il piccolo. Il terzo figlio si chiamerà Pino come lo zio di Maddaloni, judoka professionista. Marco lo spiega su Instagram condividendo un video in cui il nome appare su una lavagnetta: ''Finalmente ecco il nome del nostro terzo genito???? il primo ovviamente con immensa gioia gli ho dato il nome di mio padre “Giovanni” la seconda essendo femminuccia ha scelto mia moglie e ha optato per Giselle “ Marie” nome della madre è per il terzo con immenso onore ed orgoglio gli voglio donare il nome di uno degli atleti più forti è caparbi che io abbia mai visto è vi assicuro che ne ho visti veramente tanti''.

Lo stesso video è stato postato anche dalla moglie Romina, incinta alla 36esima settimana. La Giamminelli ha scritto: ''Perché tu sei un’essere speciale ed io avrò cura di TE. Ti aspettiamo Pino. Tu che sei il mio leoncino''...

