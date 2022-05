Marco Masini single: 'Vivo questa vita da solo’

Marco Masini, 57 anni, non si è mai sposato e non ha mai “fatto famiglia”. Il cantautore fiorentino intervistato da ‘Il Corriere della Sera’ ha spiegato che questa non è stata una scelta, ma una situazione dettata dal caso. Ha detto: “Non sono cose che uno vuole, sono cose che capitano o non capitano. E? la vita che decide tutto. Sto vivendo questa vita da solo, sono contento comunque. Ho due punti di riferimento importanti che sono mia sorella e mio cugino. Sono loro la famiglia. Mia sorella ha preso il posto della figura di mia madre, mio cugino di quella di mio padre”.

Per tanti anni i sentimenti sono stati qualcosa per lui di molto difficile da gestire. “L’amore che cantavo nelle canzoni degli anni Novanta, era quello che vivevo nella vita reale. Erano tutte canzoni sentimentalmente disperate perché io ero disperato e i ragazzi che si identificano in quello che cantavo, lo vivevano nello stesso modo. L’amore, le donne, erano mistero, aspettative, sorprese, tutte cose che oggi non esistono più, almeno per noi. Anche se non mi sono mai ‘accasato’ con i sentimenti, oggi mi ci approccio con maggiore prudenza: la prudenza è ciò che mi è sempre mancato”, ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto com’è stato affrontare tanti momenti bui, come quando alcune malelingue misero in giro la voce che “portava sfortunata”, Masini ha replicato: “Ho una grande fortuna che è quella di non aver mai provato odio per nessuno. Ho sempre sfruttato qualsiasi situazione, anche la più difficile, per crescere e imparare. Quello che conta è migliorarsi, e tutto quello che ha contribuito a rendere difficile la vita mi ha fortificato e mi ha portato a scrivere canzoni più ‘forti’. Forse ne avrei scritte di più brutte se non avessi passato quei momenti bui, non avrei superato le difficoltà che avevo nell’incontrare di nuovo la gente”.

Scritto da: la Redazione il 30/5/2022.