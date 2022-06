Marco Mengoni si è iscritto all'università: ecco perché

Marco Mengoni a 33 anni ha deciso di rimettersi a studiare, si è iscritto all’università, ha scelto la facoltà di Psicologia. Il suo non è un ‘piano b’: il futuro lo vede sempre nel mondo della musica. A Vanity Fair spiega perché ha deciso si riaprire i libri.

“L’ho fatto per compensare il calo adrenalinico ed emotivo post-tour, per avere un’alternativa alle mie sparizioni: cinque mesi a New York, quattro in Florida, tre a Madrid”, confessa Mengoni. Poi aggiunge: “Quando torni a casa dopo i live, non hai più quell’energia che ti arriva prepotente: la prima settimana sei al settimo cielo, hai voglia di fare il bucato, di pulire, di cucinare… Poi, però, arriva il down e ti domandi: ‘Dovrei scrivere cose nuove?’. Ma non ci riesci. Quindi, ho riflettuto: forse, una certa tensione, un’ansia da esame mi può aiutare”.

Marco in passato si era già iscritto all’università, alla facoltà di Lingue. La vittoria a X Factor nel 2009 però ha cambiato il suo destino e lo ha fatto diventare una star del pop conosciuta nel mondo: ora ha deciso di iniziare nuovamente, cambiando, stavolta percorso di studi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2022.