Marco Roscio, la dolcissima dedica alla moglie Cristina Chiabotto incinta

Marco Roscio regala una dolcissima dedica alla moglie Cristina Chiabotto incinta. L’ex Miss Italia sul social ha annunciato di essere al sesto mese di gravidanza: partorirà nella seconda metà di aprile. Non ha svelato il sesso del bebè in arrivo, ma ha espresso tutta la sua gioia per la dolce attesa. Il manager torinese 34enne è al settimo cielo: diventare papà lo elettrizza.

Il marito della Chiabotto pubblica uno scatto in cui si bacia appassionatamente con Cristina e scrive: “Quando guardo questa foto, riesco a percepire esattamente le sensazioni e le emozioni di quando è stata scattata. Eh già, chi l’avrebbe mai detto in quell’istante che in così poco tempo saremmo arrivati a questo traguardo così importante???”.

VIDEO

Poi il giovane e affascinante direttore commerciale della Cartiera Giocosa Spa aggiunge: “Dicono tutti che tra poco cambierà la nostra vita, dicono tutti che sarà faticoso, stancante ma dicono tutti che sarà estremamente bello!!!”

Sposato con la conduttrice sua coetanea dal 21 settembre 2019, Roscio, con il cuore impazzito dalla felicità, conclude: “Non vedo l’ora di poter dire la mia, consapevole di avere la migliore metà che potessi desiderare al mio fianco in questo percorso!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/1/2021.