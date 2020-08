Marco Senise, l'ex di Antonella Elia contro Pietro: 'Indifendibile, ma torneranno insieme'

Marco Senise, ex di Antonella Elia, con cui ha avuto una breve storia durata circa due mesi ben 27 anni fa, sulle pagine di Nuovo Tv si scaglia contro Pietro. Quello che ha visto a Temptation Island lo ha inorridito. Il conduttore ed ex volto di “Forum” 56enne è impietoso con Delle Piane, per lui “indifendibile”. Ma, sottolinea, i due “torneranno insieme”.

“Il suo Pietro è indifendibile, eppure torneranno insieme!”, sottolinea amareggiato Senise. E aggiunge: “Pietro avrebbe fatto meglio ad ammettere la cosa e a chiedere scusa ad Antonella Elia”.

Marco Senise trova assai volgari e grezze le frasi utilizzate dal reality dall’attore 46enne relative alla mancata maternità di Antonella. Pietro alla tentatrice Beatrice aveva detto: "Credo che aver un figlio toglie certi egocentrismi, non è una regola fissa ma chi è solo diventa un po' più arido ad una certa età”. E ancora: “Io ho un figlio: quando non ci sarò più qualcosa avrò lasciato. Posso morire domani, ho una discendenza. Lei se muore domani, non lascia nulla”. Aveva rimarcato che invecchiando la Elia probabilmente si sarebbe ritrovata sola in una casa di riposo.

“Se una donna a 56 anni non è diventata madre non puoi fargliene una colpa. Dire che lei tra dieci anni finirà a vivere in un ospizio è davvero di basso livello", attacca Senise.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/8/2020.