Dopo le nozze di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi, un altro calciatore azzurro ha detto sì. Si tratta di Marco Verratti che a Parigi ha sposato Jessica Aidi con un rito civile.

Il centrocampista della Nazionale è convolato a nozze con la bella modella a Neuilly Sur Seine, pochi chilometri a nord della capitale francese. Con loro c'erano anche i figli di Verratti, Tommaso e Andrea, nati dall'unione tra il calciatore e l'ex moglie Laura Zazzara. Subito dopo il rito civile la coppia si è spostata con gli amici nel lussuoso hotel De Crillon, in pieno centro a Parigi, davanti a Place de la Concorde per un ricevimento da sogno. Tra gli ospiti c'era anche Carla Bruni, che ha cantato per gli sposi oltre ai colleghi dello sposo Zlatan Ibrahimovic e Ezequiel Lavezzi.

Jessica era bellissima, fasciata in un abito prezioso. Dopo il tailleur in pizzo della cerimonia, per il party ha sfoggiato un vestito bianco dall'ampia scollatura e con lo strascico lunghissimo che esaltava il suo fisico mozzafiato.

