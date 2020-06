Margareth Madè incinta di 7 mesi: secondo figlio in arrivo per l’attrice e Giuseppe Zeno

Margareth Madè è incinta di 7 mesi. L’attrice 37enne e Giuseppe Zeno annunciano sul social il secondo figlio in arrivo. La bella siciliana mostra il suo pancione felice e scrive: “Benvenuto giugno, il bebè numero due è in arrivo”. Con uno degli hashtag svela il mese di gestazione.

Margareth Madè e Giuseppe Zeno, sposati dall’estate 2016 e genitori di Angelica dal l’8 novembre 2017, sono al settimo cielo. Anche l’attore condivide lo stesso scatto della moglie e sottolinea: "Dicono che il 3 sia il numero perfetto. Nulla da ridire per carità! Ma vuoi mettere il numero 4 in certe occasioni?”.

Margareth vive con trepidazione gli ultimi mesi di gravidanza, il parto è atteso per agosto. L’ex concorrente di “Ballando con le stelle” ha fortemente voluto allargare insieme al marito la sua famiglia. “Ho trovato in Giuseppe la persona che guarda dalla stessa parte, che vuole le mie stesse cose, con cui camminare insieme senza bisogno di richieste”, ha detto in passato intervistata parlando del suo compagno di vita. Ha tutto quel che desidera dalla sua esistenza, non potrebbe desiderare di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/6/2020.