Maria De Filippi ha parlato apertamente del rapporto con il figlio Gabriele, adottato insieme a Maurizio Costanzo. La conduttrice ha ammesso di aver fatto diversi errori, ed in particolare di essere stata una madre piuttosto ingombrante che per molto tempo non ha lasciato suo figlio libero di esprimersi e sperimentare. Oggi il 28enne vive insieme alla fidanzata Francesca Quattrini. “Convive con una ragazza molto carina. E’ venuto tutto in maniera graduale, e vedendolo tanto sereno ho capito che va bene così. Quando mi ha presentato la sua ragazza, l’estate scorsa, ho fatto proprio la brava mamma. Lei è davvero molto carina, molto buona. Mi piace”, ha fatto sapere Maria in un’intervista rilasciata a ‘Oggi’.

Parlando del suo stile genitoriale, la De Filippi ha spiegato: “Non sono più in apprensione per lui. In passato confesso di aver esagerato. Gli sono stata troppo addosso, gli ho rotto le scatole su tutto. Mi sono offesa, me la sono presa, certi suoi comportamenti mi sembravano profonde ingiustizie. Mi stupivo di certe sue reazioni. Noi siamo stati modelli impegnativi e io sentenziavo parecchio con lui. Non lo mettevo mai nelle condizioni di poter sbagliare”.

“Poi un giorno lui mi ha chiesto espressamente di non dirgli ciò che sarebbe successo se avesse fatto questo o quello. Voleva essere libero, e ho capito che aveva ragione. Ho mollato. Mi ha insegnato a essere madre. Io, crescendolo, ho sempre avuto ben presente quello che avrei voluto avesse fatto mia madre con me”, ha aggiunto la 58enne.

Durante il lockdown Maria non si è preoccupata più di tanto per il figlio. “Passava il tempo in casa o al lavoro. Non mi sono preoccupata più di tanto, lui viene a cena da noi tre volte a settimana, lo vedevo e mi tranquillizzavo”, ha concluso.

