Maria De Filippi ha rivelato di aver dovuto prendere delle contromisure drastiche per fare in modo che le “esagerazioni” di Tina Cipollari durante le registrazioni di ‘Uomini e Donne’ non compromettessero il lavoro della produzione dello show di Canale5. La conduttrice ha infatti spiegato che spesso la storica opinionista della trasmissione pomeridiana del Biscione esagera e quindi bisogna in post-produzione tagliare alcune parti. Questo allunga i tempi di lavoro.

Ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ ha fatto sapere: “La gente pensa che a volte ci sia un copione a ‘Uomini e Donne’. Pensa che non solo non c’è un copione, ma dico di più, io registro tre puntate in un pomeriggio di quel programma, la cosa è abbastanza lunga. Sono 64 minuti per tre. A volte prego Tina di non esagerare perché poi altrimenti devo fare diversi tagli”. “Adesso ho trovato una soluzione, che è quella di dirle che se esagera le abbasso il microfono. E sono d’accordo con il microfonista, perché a volte mi faceva stare in studio molto più tempo del necessario”, ha poi aggiunto.

La De Filippi ha infine svelato anche che tra tutti i suoi programmi quello che la impegna di più è ‘Amici’. “Il dietro le quinte di ‘Amici’ è davvero tanto difficile, molto più difficile di quello di ‘C’è posta per te’. Lì io conosco il destinatario della posta solo quando lui entra in studio, prima so solo la parte della storia raccontata da chi si rivolge a noi. Su ‘Amici’ invece so tutto quello che c’è dietro, le scenografie, quello che canteranno, quello che balleranno, mi occupo anche del dietro le quinte”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 2/3/2020.