Maria De Filippi: vacanza d’amore con il figlio Gabriele alle Baleari, foto

La conduttrice 64enne vola ad Ibiza per tre giorni col 34enne e stacca da tutto

Lui è l’unico uomo della sua vita dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, scomparso nel 2023

Dopo un'altra stagione trionfale in tv, tra programmi capaci di dominare gli ascolti e confermarsi veri e propri "ammazza share", Maria De Filippi si concede una meritata pausa. La regina di Mediaset ha scelto il sole delle Baleari per ricaricare le energie e lo fa accanto alla persona che più le sta a cuore: il figlio Gabriele. A immortalare la loro vacanza è il settimanale Chi, che pubblica in copertina la foto della conduttrice 64enne insieme al suo ragazzo, oggi 34 anni, durante giornate all'insegna della serenità e della complicità.

Maria De Filippi: vacanza d’amore con il figlio Gabriele alle Baleari

Il loro è un legame speciale, costruito negli anni e diventato ancora più profondo dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio 2023 all'età di 84 anni. Per Maria, Gabriele rappresenta molto più di un figlio. E’ il centro della sua vita privata, il punto fermo che ha scelto e voluto con tutta se stessa. Insieme all'indimenticato giornalista e autore televisivo, lo accolse quando era ancora un bambino. Nel 2010 la coppia lo prese in affido e da quel momento nacque una storia familiare fatta di amore autentico e quotidianità condivisa.

"Maurizio aveva già due figli grandi. E io ho scelto Gabriele. E’ stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. E’ stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura", aveva raccontato Maria nel 2019 a Raffaella Carrà durante la trasmissione A raccontare comincia tu.

La conduttrice 64enne vola ad Ibiza per tre giorni col 34enne e stacca da tutto

Parole che oggi assumono un significato ancora più intenso osservando le immagini della loro vacanza a Ibiza. Nelle foto i due appaiono affiatatissimi: passeggiano insieme, scherzano, ridono in piscina e si godono momenti di assoluta normalità lontani dai riflettori degli studi televisivi.

Gabriele, che lavora accanto alla madre all'interno di Witty Tv, la piattaforma digitale della Fascino, la società di produzione fondata da Maria e Maurizio, è ormai una presenza fondamentale anche sul piano professionale. Tra loro si percepisce quell'intesa fatta di sguardi, affetto e fiducia reciproca che il tempo ha reso ancora più forte.

Lontana dalle registrazioni di Uomini e Donne, Amici, Tu sì que vales e C'è posta per te, Temptation Island, Maria si mostra in una versione mamma in compagnia dell'unico uomo che oggi occupa il posto più importante nel suo cuore.