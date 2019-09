Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: scoppia la lite ad 'Amici Celebrities'

Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities si lamenta, per lui la produzione mette in scena una gara falsata e ‘protegge’ i concorrenti vip della squadra Blu. Maria De Filippi mostra i filmati in cui l’ex gieffino commenta durante le prove e esterna tutto il suo malumore, poi al ritorno in studio lo bacchetta pubblicamente: scoppia la lite al talent show.

E’ uno scontro senza esclusione di colpi tra Maria De Filippi e il suo pupillo Filippo Bisciglia, conduttore storico di Temptation Island. In settimana, dietro le quinte, il presentatore del reality attacca continuamente gli avversari. In trasmissione si confronta con Emanuele Filiberto di Savoia per avergli dato della ‘pip*a’, la De Filippi chiude il confronto, lui sbotta: “Non mi hai fatto parlare!”. La conduttrice replica seccata: “Ti ho fatto parlare per 7 minuti! Non riesci a star zitto! Ti conosco da 8 anni, ma sei un testone. Ti ho fatto parlare… Ho sentito e ti rispondo, eh dai!”.

Non finisce qui. Quando deve esibirsi Francesca Manzini, Maria De Filippi manda un filmato nel quale Bisciglia accusa la produzione: secondo lui la favorisce dandole ritornelli migliori e più lunghi dei suoi. “Che ci posso fare? Io non sto zitto, le cose le devo dire, non riesco a tenermele dentro, son fatto male o forse sono troppo giusto… i ritornelli della mia battle durano 25 secondi, i suoi 43, io le cose le dico”, sottolinea ai compagni di squadra. Peccato che, come si legge in sovraimpressione, la produzione abbia verificato: “Davanti a queste dichiarazioni, la produzione ha verificato l’effettiva durata dei ritornelli e non ha riscontrato le differenze sostanziali evidenziate da Filippo”.

Al rientro in studio Maria lo rimprovera: “Direi che ci possiamo stare”, Bisciglia però replica sarcastico: “Grazie, grazie di tutto, grazie mille, grazie”. La De Filippi probabilmente non aspetta altro: “Filippo se tu accusi la produzione, accusi 300 persone che lavorano con me e sinceramente anche se ti conosco e ti voglio bene, io le difendo!”.

Bisciglia non rimane in silenzio: “Avrò pensato male, comunque grazie di tutto”, dice ancora. La De Filippi esplode: “Ma grazie de che? Grazie che vuol dire? No perché ci vogliamo bene ma finisce che litighiamo pubblicamente, grazie di che? Nel momento in cui vai dai tuoi compagni e dici che la gara è falsata…”. Lui si difende: “No, non dicevo questo”. Maria continua: “Come no?! Hai tre canzoni bellissime, le canti bene, sei andato a contare i secondi, hai attribuito malafede alla produzione e questo è il cartello dei secondi e vuoi che stia zitta e ti dica: ‘Sì Filippo hai ragione?’. No, litighiamo, anche davanti a tutti, non ho nessun problema”. Il 42enne è costernato e imbarazzato dice: “Eh me ne sono accorto”.

Maria De Filippi poi gli lancia una frecciatina: “Filippo questa sera starà muto”. E così accade, parla pochissimo... Sui social quelli che guardano da casa commentano. La lite fa schizzare le interazioni su Twitter. E c’è chi giura: “L’anno prossimo, Filippo guarderà Temptation Island da casa, twitterà sul divano insieme a noi!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/9/2019.