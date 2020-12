Maria De Filippi al GF Vip sconvolge la Casa, Zorzi: 'Sto male'

Maria De Filippi, ospite al GF Vip, in collegamento dagli studi in cui registra Amici, sconvolge letteralmente la Casa. La sua prima ‘vittima’ è Tommaso Zorzi. L’influencer è il protagonista principale della sorpresa. Queen Mary è il suo idolo indiscusso della tv. Il 25enne al reality, parlando con Cecilia Capriotti, ha detto che pur di lavorare con lei sarebbe disposto a fare “fotocopie e caffè” a vita. Alfonso Signorini l’accontenta.

Zorzi non riesce a credere ai suoi occhi: quando sullo schermo compare la De Filippi trema dall’emozione. “Oddio, sto male”, ripete più volte, non sa ancora che Maria ha un vero debole per lui. Poco prima dell’incontro la presentatrice ad Alfonso svela: “All'inizio secondo me recitava il ruolo di quello volutamente sprezzante e arrogante, poi ho visto altri aspetti. Ho iniziato a vederlo con tenerezza. Ho visto come aveva pudore del suo sentimento per la mamma. L'ho visto litigare e discutere, lo fa quando stima le persone. E’ uno di quelli che discute per fare la pace”.

VIDEO

Tommy è estasiato da Maria. “Mi sto sentendo male Alfonso! E’ come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi!”, sottolinea ancora. La De Filippi è gratificata, ma lo sprona a calmarsi poi inizia un simpatico sketch. Zorzi deve veramente fare alcune fotocopie per la bionda 59enne. Impacciato, alla fine il ragazzo riesce a portare a termine l’’arduo compito’.

Maria De Filippi non si limita a questo. Parla con Tommaso Zorzi, ripete che all’inizio pensava fosse antipatico, invece poi ha cambiato idea. Sfoglia la scheda del concorrente che ha letto attentamente, con lui ripercorre tutto il percorso al GF Vip. Lo invita a non mollare. "Sono convinta che c'è una parte che ancora tieni nascosta e che mascheri perché le persone non vedano il tuo lato debole”, gli sottolinea.

Tommaso è incredulo. “Ora posso anche andare via”, dice ancora. “Ma come - ribatte Maria - ti dico di non mollare e vuoi andare via?”. La moglie di Maurizio Costanzo lo promuove a pieni voti e gli promette un lavoro con lei. Zorzi torna in salone dagli altri e non svela nulla dell’incontro avvenuto, la De Filippi farà una sorpresa anche al resto degli inquilini.

E così accade poco dopo. “Sono molto contenta di essere qua, vi auguro tante buone feste, divertitevi! Ho visto che avete cucinato benissimo!”, sottolinea la conduttrice. Si rivolge a Carlotta Dell’Isola, sua concorrente a Temptation Island: "Carlotta, sei diventata vip". Poi ad Andrea Zelletta, in tensione per il misterioso regalo di Natalia Paragoni: "Andrea, sei così agitato? Lui a Uomini e Donne ha voluto lei a tutti i costi, lei era lì per un altro all'inizio…e tu dall'inizio l'hai puntata. E’ molto particolare, ha un carattere forte, molto più del tuo! Lei è buona ma determinata”. Saluta tutti, che ricambiano entusiasti. Ma è Tommaso che ha avuto il regalo più grande.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/12/2020.