Perché Maria De Filippi ha ignorato Sonia Lorenzini al GF Vip? L'ipotesi

Maria De Filippi ospite al GF Vip ha sorpreso tutti i concorrenti nella Casa, primo fra tutti Tommaso Zorzi. La conduttrice 59enne ha salutato gli inquilini con grande calore, ma perché ha praticamente ignorato Sonia Lorenzini? A nessuno è sfuggita l’indifferenza della bionda nei confronti dell’ex tronista. Nonostante la 29enne sia stata nel ‘suo’ Uomini e Donne da protagonista, Maria non ha scambiato neppure una parola con lei. Formulare un’ipotesi non è così azzardato forse…

Sonia Lorenzini è stata prima corteggiatrice e poi tronista di due stagioni di Uomini e Donne. Nel 2016 è stata la corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Dopo essere andata via dal dating show per alcuni comportamenti del ragazzo, è stata richiamata da Maria per sedersi sul trono, poi lasciato per uscire dal programma con Emanuele Mauti, il suo ex fidanzato che si era presentato in studio per riconquistarla. Secondo molti sarebbe stato proprio questo a far rimanere male la De Filippi, soprattutto per i dubbi di un presunto accordo segreto con il corteggiatore dell’epoca Federico Piccinato, e a scatenare di rimando il comportamento di Maria al GF Vip.

VIDEO

Per altri il motivo dell’indifferenza di Maria De Filippi sarebbe da imputare alla polemica di Sonia con la redazione di Uomini e Donne per non averla fatto fare il viaggio dopo aver scelto il corteggiatore. Sul social i follower si scatenano. “Maria non dimentica”, scrivono in molti. Sarà davvero così: se l’è legata al dito con la mantovana o quella della presentastrice è stata solo una semplice dimenticanza?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/12/2020.